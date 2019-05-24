“البورصة” تنخفض بنسبة %1.01 خلال أسبوع

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.01 %، ليغلق عند مستوى 1812.4 نقطة مقارنة مع 1831.0 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي، حوالي 2.6 مليون دينار مقارنة مع 4.0 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 34.7 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 13.2 مليون دينار مقارنة مع 20.2 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 16.8 مليون سهم، نفذت من خلال 8526 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 7.8 مليون دينار وبنسبة 59.0 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 2.8 مليون دينـار وبنسبـة 21.2 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.6 مليون دينار وبنسبة 19.7 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.71 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.05 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.69 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 131 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 45 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 62 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ السلام الدولية للنقل والتجارة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.79 %، المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.71 %، الزي لصناعة الألبسة الجاهزة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.76 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.32 %، والموارد الصناعية الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.09 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ بنك الإسكان للتجارة والتمويل حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 14.71 %، أساس للصناعات الخرسانية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 13.33 %، بنك الاستثمار العربي الأردني حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.87 %، تهامة للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة

6.67 %، والجنوب للإلكترونيات حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.67 %.