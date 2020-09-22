“البورصة” تنخفض 0.02 %

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1596.17 نقطة، بنسبة 0.02 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.9 مليون سهم، نفذت من خلال 1.900 عقد.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.12 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.11 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.02 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، التأمين، الطاقة والمنافع 1.55 %، 0.58 %، 0.43 %، 0.37 %، 0.31 %، 0.24 %،

0.22 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، النقل، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، الخدمات الصحية، الأدوية والصناعات الطبية، الأغذية والمشروبات، البنوك، التبغ والسجائر

1.90 %، 0.75 %، 0.59 %، 0.53 %، 0.44 %، 0.33 %، 0.30 %، 0.27 %، 0.24 %، 0.08 %، 0.03 % على التوالي.