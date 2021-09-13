“البورصة” تنخفض 0.03%

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2074.91 نقطة، بنسبة 0.03 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.709 عقود.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.32 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.07 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.04 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات الصحية، التأمين، الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك 0.81 %، 0.73 %، 0.52 %، 0.26 %، 0.19 %، 0.17 %، 0.15 %، 0.13 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع 1.72 %، 1.25 %، 0.91 %، 0.58 %، 0.53 %، 0.32 %، 0.24 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة 5.00 %، الدولية للاستثمارات الطبية بنسبة 4.69 %، سبائك للاستثمار بنسبة 4.55 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 4.39 %، وأبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.21 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.88 %، البنك التجاري الأردني بنسبة 5.00 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.96 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.93 %، والتجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4.67 %.