“البورصة” تنخفض 0.05 %

عمان -الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1573.66 نقطة، بانخفاض نسبته 0.05 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 4.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1,950 عقداً. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.13 %, وارتفع الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.13 %، وارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 0.13 %.