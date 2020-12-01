“البورصة” تنخفض 0.05 %

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1572.67 نقطة، بنسبة 0.05 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 6.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2،737 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 51 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة

0.84 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.32 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.32 %.

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