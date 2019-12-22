“البورصة” تنخفض 0.07 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1809.02 نقطة بنسبة 0.07 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 2.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم، نفذت من خلال 1،329 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.47 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.19 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الإعلام، الأدوية والصناعات الطبية، التبغ والسجائر، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات الصحية، الأغذية والمشروبات، العقارات، الصناعات الهندسية والإنشائية، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 4.17 %، 0.63 %، 0.44 %، 0.34 %، 0.28 %، 0.23 %، 0.12 %، 0.07 %، 0.01 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، التأمين، الطاقة والمنافع، الصناعات الكهربائية، الخدمات التجارية، النقل 2.64 %، 1.17 %، 0.67 %، 0.60 %، 0.24 %، 0.21 %، 0.17 %، 0.08 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.88 %، المؤسسة الصحفية الأردنية/ الرأي بنسبة 4.17 %، الأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.00 %، دار الغذاء بنسبة 3.53 %، وفينيكس العربية القابضة بنسبة 3.23 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ البطاقات العالمية بنسبة 7.69 %، العربية الدولية للفنادق بنسبة 5.62 %، المتحدة للتأمين بنسبة 5.26 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.00 %، والوطنية للدواجن بنسبة 5.00 %.