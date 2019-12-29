“البورصة” تنخفض 0.08 %

عمان – الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1811.00 نقطة بتراجع نسبته نسبته 0.08 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1,410 عقود.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 106 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.07 %, وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.05 %، وانخفض الرقم القياسي لللقطاع المالي بنسبة 0.02 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأغذية والمشروبات, الفنادق و السياحة, الخدمات التجارية, الخدمات التعليمية, الصناعات الاستخراجية والتعدينية, التأمين 1.06 %, 1.04 %, 0.99 %, 0.46 %, 0.45 %, 0.13 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية, النقل, الطاقة والمنافع, الصناعات الهندسية والانشائية, التبغ والسجائر, الصناعات الكهربائية, الخدمات المالية المتنوعة, صناعات الملابس والجلود والنسيج, الصناعات الكيماوية, العقارات, البنوك 2.61 %, 0.60 %, 0.39 %, 0.33 %, 0.29 %, 0.22 %, 0.21 %, 0.21 %, 0.19 %, 0.04 %, 0.01 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الشرق للمشاريع الاستثمارية بنسبة 7.36 %, العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة 7.05 %, البتراء للتعليم بنسبة 6.98 %, الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 5.00 %, والألبان الأردنية بنسبة 4.85 %.