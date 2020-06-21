“البورصة” تنخفض 0.08 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1631.48 نقطة بتراجع نسبته 0.08 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 5.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1.537 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.46 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.28 %، وارتفع الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.14 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والإتصالات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والانشائية، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية، البنوك، الأغذية والمشروبات، الخدمات الصحية، التأمين 1.16 %، 0.58 %، 0.49 %، 0.45 %، 0.22 %، 0.21 %، 0.19 %، 0.13 %، 0.11 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، النقل، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكهربائية، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، التبغ والسجائر 1.70 %، 1.25 %، 0.72 %، 0.67 %، 0.21 %، 0.12 %، 0.06 %، 0.02 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي البطاقات العالمية بنسبة 9.09 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة 5.88 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.82 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.76 %، والاتحاد العربي الدولي للتأمين بنسبة 4.76 %.