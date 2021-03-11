“البورصة” تنخفض 0.1 %

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى (1751.39) نقطة، بنسبة (0.1 %).

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي (7.3) مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة (5.2) مليون سهم، نفذت من خلال (2،651) عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها (90) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (19) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(40) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.34 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.36 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.32 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات التجارية، الصناعات الهندسية والإنشائية، التأمين 2.43 %، 0.86 %، 0.65 %، 0.26 %، 0.19 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع النقل، التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، الخدمات التعليمية 1.36 %، 1.25 %، 1.00 %، 0.73 %، 0.68 %، 0.42 %،

0.36 %، 0.32 %، 0.28 %، 0.15 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة (5.56 %)، مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة (4.96 %)، المتحدة للتأمين بنسبة (4.46 %)، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة (4.11 %)، والشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة (3.85 %).