“البورصة” تنخفض 0.11 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس بنسبة 0.11 % إلى 1859.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس 3.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1،858 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 113 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و41 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.29 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.21 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، العقارات، الصناعات الهندسية والإنشائية، التأمين، التبغ والسجائر 1.60 %، 0.24 %، 0.23 %، 0.07 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الإعلام، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكهربائية، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، الطاقة والمنافع 3.13 %، 1.46 %، 1.14 %،

0.65 %، 0.40 %، 0.33 %، 0.31 %، 0.22 %، 0.20 %، 0.16 %، 0.07 %، 0.07 %، 0.06 %، 0.03 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ التأمين العربية- الأردن بنسبة 5.17 %، المجموعة الاستشارية الاستثمارية بنسبة 4.39 %، مصانع الاسمنت الأردنية بنسبة 4.35 %، عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.11 %، والكفاءة للاستثمارات العقارية بنسبة 3.70 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الإسراء للتعليم والإستثمار بنسبة 5.48 %، الأردنية للصناعات الخشبية/ جوايكو بنسبة 4.62 %، الصناعية التجارية الزراعية/ الإنتاج بنسبة 4.49 %، المعاصرون للمشاريع الإسكانية بنسبة 4.41 %، والاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بنسبة 3.51 %.