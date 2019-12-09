“البورصة” تنخفض 0.11 %

عمان – الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1793.78 نقطة، بانخفاض نسبته 0.11 %.

وبلغ حجم التداول 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1.943 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 108 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.13 %، وانخفض الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.09 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية، الطاقة والمنافع، الخدمات التجارية 2.05 %، 1.80 %، 0.55 %، 0.55 %، 0.37 %، 0.36 %، 0.02 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكهربائية، التكنولوجيا والاتصالات، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الخدمات الصحية، التأمين، الصناعات الهندسية والانشائية، العقارات، البنوك 3.04 %، 2.25 %، 1.52 %، 1.07 %، 0.99 %، 0.92 %، 0.43 %، 0.18 %، 0.14 %، 0.10 %، 0.01 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 9.09 %، بنك سوسيته جنرال – الأردن بنسبة 6.78 %، بنك الاستثمار العربي الأردني بنسبة 6.19 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة

5.00 %، وسنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.90 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي البطاقات العالمية بنسبة 8.33 %، العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة 7.19 %، أساس للصناعات الخرسانية بنسبة

6.67 %، العالمية الحديثة للزيوت النباتية بنسبة 5.00 %، والبلاد للأوراق المالية والاستثمار بنسبة 5.00 %.