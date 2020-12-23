البورصة تنخفض 0.11%

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان امس إلى 1621.68 نقطة بتراجع نسبته 0.11 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 8.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1،639 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 33 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %0.19، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.18 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.07 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات، التأمين 2.02 %، 0.74 %، 0.61 %، 0.49 %، 0.09 %، 0.09 %، 0.08 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الفنادق والسياحة، الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية، البنوك، الطاقة والمنافع، النقل، الأدوية والصناعات الطبية 2.52 %، 0.86 %، 0.75 %، 0.41 %، 0.32 %، 0.28 %، 0.24 %، 0.22 %، 0.19 %، 0.11 % على التوالي.