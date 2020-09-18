“البورصة” تنخفض 0.14 % في أسبوع

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 1585.7 نقطة مقارنة مع 1587.9 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.14 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.22 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.1 %، واستقر الرقم القياسي لقطاع الصناعة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 13/09-17/09 حوالي 5.2 مليون دينار مقارنة مع 4.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 9.7 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي خلال الأسبوع الماضي حوالي 25.8 مليون دينار مقارنة مع 23.6 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 38.9 مليون سهم، نفذت من خلال 11762 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 14.7 مليون دينار وبنسبة 56.9 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 7.7 مليون دينار وبنسبة 29.8 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.4 مليون دينار وبنسبة 13.3 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 122 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 38 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 55 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة

23.21 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 18.71 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 %، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.40 %، والموارد الصناعية الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها

بنسبة 11.11 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ المجموعة الاستشارية الاستثمارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 12.73 %، سُرى للتنمية والاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.33 %، مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.30 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.67 %، ودار الأمان للتمويل الإسلامي حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.67 %.