“البورصة” تنخفض %0.15

عمان – الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1574.39 نقطة، بانخفاض نسبته 0.15 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2،234 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 0.53 %، وانخفض الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.09 %، وارتفع الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.00 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، الخدمات التعليمية، العقارات، التبغ والسجائر، التأمين، النقل، الصناعات الهندسية والانشائية 2.32 %، 1.06 %، 0.20 %، 0.18 %، 0.05 %، 0.04 %، 0.03 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأغذية والمشروبات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمنافع، الأدويه والصناعات الطبيه، الخدمات المالية المتنوعة، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التكنولوجيا والاتصالات، البنوك 1.31 %، 1.24 %، 1.03 %، 0.84 %، 0.78 %، 0.56 %، 0.35 %، 0.33 %، 0.13 %، 0.10 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.00 %، المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بنسبة 4.94 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.65 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.11 %، والأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.04 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 5.88 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.86 %، رم للوساطة المالية بنسبة 4.85 %، الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.76 %، وعمد للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 4.69 %.