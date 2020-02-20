“البورصة” تنخفض 0.17 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1850.27 نقطة، بانخفاض نسبته 0.17 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2.034 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 108 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 30 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.54 %. وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.20 %، و انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.18 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات. صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الاستخراجية والتعدينية. النقل 1.71 %، 1.44 %، 0.54 %، 0.45 %، 0.31 %، 0.25 %. 0.21 %. 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر. الصناعات الهندسية والانشائية، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، العقارات، البنوك، التأمين 1.41 %، 1.14 %، 1.05 %، 0.39 %، 0.33 %، 0.29 %، 0.25 %، 0.23 %، 0.22 %، 0.18 %، 0.16 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.14 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 6.25 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة 5.26 % . العبور للشحن والنقل بنسبة 4.63%، والأمل للاستثمارات المالية بنسبة 4.62 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية بنسبة 5.26 %، الأولى للتمويل بنسبة 4.84 %، الإحداثيات العقارية بنسبة 4.76 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.35 %، والأردن لتطوير المشاريع السياحية بنسبة 4.35 %.