“البورصة” تنخفض 0.18 % في أسبوع

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 1792.0 نقطة مقارنة مع 1795.2 نقطة للأسبوع السابق بنسبة 0.18 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.19 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.04 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.71 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الفترة 01/12-05/12 حوالي 5.2 مليون دينار مقارنة مع 3.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 39.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي حوالي 25.8 مليون دينار مقارنة مع 18.4 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع فقد بلغ 22.2 مليون سهم، نفذت من خلال 7978 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 13.9 مليون دينار وبنسبة 53.9 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 9.2 مليون دينار وبنسبـة 35.6 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 2.7 مليون دينار وبنسبة 10.5 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 141 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 35 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 66 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.12 %، التجمعات الاستثمارية المتخصصة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.76 %، المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.00 %، الاتحاد لتطوير الأراضي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.79 %، والصناعات البتروكيماوية الوسيطة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.30 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ المتكاملة للنقل المتعدد حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.11 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.52 %، الموارد الصناعية الأردنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.69 %، دار الدواء للتنمية والاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.02 %، والقدس للصناعات الخرسانية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.25 %.