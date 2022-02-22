البورصة تنخفض 0.18 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2145.72 نقطة، بتراجع نسبته 0.18 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2.167 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 20 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و44 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.82 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.56 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.15 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، التأمين، البنوك 1.19 %، 0.80 %، 0.53 %، 0.37 %، 0.23 % على التوالي.