“البورصة” تنخفض 0.21 %

عمان – الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1789.74 نقطة، بانخفاض نسبته 0.21 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو4.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1.915 عقداً. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، والبالغ عددها 107 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.51 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.34 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.24 %.