“البورصة” تنخفض %0.32 في أسبوع

عمان- _- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.32 %، لينهي عند مستوى 1648.7 نقطة مقارنة مع 1654.0 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من الأسبوع الماضي حوالي 6.0 مليون دينار مقارنة مع 4.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 41.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 30.1 مليون دينار مقارنة مع 21.4 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 33.6 مليون سهم، نفذت من خلال 9714 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 14.3 مليون دينار وبنسبة 47.4 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 12.8 مليون دينـار وبنسبـة

42.4 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.1 مليون دينار وبنسبة 10.2 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 2.07 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.46 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي والبالغ عددها 123 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 48 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 51 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 18.97 %، المتكاملة للنقل المتعدد حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.32 %، الأردنية الفرنسية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.76 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.64 %، ومصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.59 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ العربية للصناعات الكهربائية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 19.15 %، أمواج العقارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 11.11 %، فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.11 %، الإحداثيات العقارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.38 %، وتطوير العقارات حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.09 %.