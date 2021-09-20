البورصة تنخفض 0.34 %

عمان – الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى (2065.17) نقطة، بانخفاض نسبته (0.34 %).

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي (5.3) مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة (4.4) مليون سهم، نفذت من خلال (3.225) عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (98) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (25) شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و(37) شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.02 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.13 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين، الخدمات الصحية، الأغذية والمشروبات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات التجارية، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات التعليمية، الفنادق والسياحة 2.22 %، 1.21 %، 0.99 %، 0.92 %، 0.83 %، 0.24 %، 0.13 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، العقارات، الصناعات الكيماوية، النقل، البنوك، التكنولوجيا والإتصالات 2.56 %، 2.48 %،

1.23 %، 0.78 %، 0.60 %، 0.40 %، 0.37 %، 0.29 %، 0.17 %،

0.01 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الشرق الأوسط للتأمين بنسبة (7.44 %)، التأمين الأردنية بنسبة (7.21 %)، فينيكس العربية القابضة بنسبة (5.26 %)، الثقة للاستثمارات الأردنية بنسبة (4.84 %)، والأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة (4.82 %).