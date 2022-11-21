“البورصة” تنخفض 0.38 %

عمان – الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2449.52 نقطة، بانخفاض نسبته 0.38 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 2.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2،288 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.49 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.37 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.26 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، التأمين 1.94 %، 1.13 %، 0.27 %، 0.23 %، 0.18 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، النقل، الطاقة والمنافع، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الصناعات الهندسية والإنشائية 2.73 %، 2.63 %، 1.26 %،

0.91 %، 0.75 %، 0.68 %، 0.43 %، 0.40 %، 0.23 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي البتراء للتعليم بنسبة 7.40 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 5.00 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.76 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.76 %، والدولية للفنادق والأسواق التجارية بنسبة 4.26 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 6.25 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 5.56 %، الفنادق والسياحة الأردنية بنسبة 4.96 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.85 %، والأسواق الحرة الأردنية بنسبة 4.59 %.