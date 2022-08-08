“البورصة” تنخفض 0.47 %

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2536.27 نقطة بنسبة 0.47 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 9.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.8 مليون سهم، نفذت من خلال 3،874 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 19 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و44 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.88 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.32 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.20 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الفنادق والسياحة، الخدمات الصحية 1.02 %، 0.48 %، 0.32 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، التبغ والسجائر، الأغذية والمشروبات، الصناعات الهندسية والإنشائية، التأمين، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية 1.50 %، 1.12 %، 0.86 %، 0.68 %، 0.67 %، 0.65 %، 0.30 %، 0.24 %، 0.15 %، 0.14 %، 0.07 %، 0.01 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 7.50 %، البحر المتوسط للاستثمارات السياحية بنسبة 4.59 %، الإحداثيات العقارية بنسبة 4.55 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.27 %، ومجمع الضليل الصناعي العقاري بنسبة 3.51 %.