“البورصة” تنخفض 0.52 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1858.16 نقطة، بنسبة 0.52 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 5.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2،448 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 113 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و46 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.73 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.41 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.23 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، التبغ والسجائر، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، النقل 2.15 %، 1.13 %، 0.73 %، 0.55 %، 0.23 %، 0.14 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الإعلام، الأدوية والصناعات الطبية، الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، العقارات، البنوك، الصناعات الهندسية والانشائية، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، التأمين 3.70 %، 2.76 %، 1.51 %، 1.18 %، 1.13 %، 0.81 %، 0.76 %، 0.57 %، 0.40 %، 0.36 %، 0.20 %، 0.13 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الشرق العربي للاستثمارات العقارية بنسبة 5.00 %، المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بنسبة 4.96 %، العبور للشحن والنقل بنسبة 4.81 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.78 %، والإحداثيات العقارية بنسبة 4.76 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 6.67 %، العقارية الأردنية للتنمية بنسبة 5.00 %، الأمين للاستثمار بنسبة 4.95 %، الألبان الأردنية بنسبة 4.44 %، وفيلادلفيا لصناعة الأدوية بنسبة 4.24 %.