“البورصة” تنخفض 0.54%

عمان- _- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1738.47 نقطة، بنسبة 0.54 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 10.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2،197 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 86 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.04 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.79 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.08 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة 1.64 %، 0.70 %، 0.12 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، التأمين، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، التكنولوجيا والاتصالات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك، الخدمات التعليمية 3.20 %، 3.16 %، 1.29 %، 1.13 %، 0.94 %، 0.86 %، 0.78 %، 0.54 %، 0.34 %، 0.12 %، 0.08 %، 0.05 %، 0.04 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ رم للوساطة المالية بنسبة 4.90 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 4.88 %، عمد للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 4.23 %، التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.21 %، ومجمع الضليل الصناعي العقاري بنسبة 4.17 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الجنوب للإلكترونيات بنسبة 6.25 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.56 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 5.00 %، التأمين الأردنية بنسبة 4.93 %، ومناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 4.87 %.