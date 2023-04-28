البورصة تنخفض %0.6 في أسبوع

عمان – الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2461.5 نقطة مقارنة مع 2476.3 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.6 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 25/04 – 27/04 حوالي 9.1 مليون دينار مقارنة مع 6.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 31.5 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 27.4 مليون دينار مقارنة مع 34.7 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 13.8 مليون سهم، نفذت من خلال 8845 عقدا.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 9.69 مليون دينار وبنسبة 35.42 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 9.64 مليون دينـار وبنسبـة 35.26 %، وأخيرا قطاع الخدمات بحجم مقداره 8.02 مليون دينار وبنسبة 29.32 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 4.15 %، و انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.63 %، و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.17 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 116 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 34 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 56 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي مستشفى ابن الهيثم حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة

14.43 %، الأردنية الفرنسية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.33 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.91 %، التحديث للاستثمارات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.52 %، والشامخة للاستثمارات العقارية والمالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.36 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي المحفظة الوطنية للأوراق المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 18.18 %، مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 11.11 %، مناجم الفوسفات الأردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.90 %، الدولية للفنادق والأسواق التجارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.16 %، والإسراء للتعليم والإستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.47 %.