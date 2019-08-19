“البورصة” تنخفض 0.85 %

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1847.07 نقطة، بنسبة 0.85 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس 4.6 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1،833 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 108 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.50 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.42 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.29 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين، الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة 2.49 %، 0.52 %، 0.50 %، 0.40 %، 0.12 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات التجارية، العقارات 5.83 %، 2.02 %، 0.99 %، 0.71 %، 0.69 %، 0.60 %، 0.55 %، 0.54 %، 0.39 %، 0.27 %، 0.19 %، 0.05 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ المجموعة الاستشارية الاستثمارية بنسبة 4.93 %، دار الغذاء بنسبة 4.92 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.81 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.71 %، والأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 4.17 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ العربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 7.03 %، البطاقات العالمية بنسبة 6.25 %، الإقبال للاستثمار بنسبة 5.97 %، السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 4.92 %، والانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.85 %.