“البورصة” تنخفض 0.86 % في أسبوع

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1791.4 نقطة مقارنة مع 1807.0 نقطة للأسبوع السابق بتراجع نسبته 0.86 %.

وعلى الصعيد القطاعي، انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.89 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة

0.36 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.64 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 17/11-21/11 حوالي 4.1 مليون دينار مقارنة مع 3.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 3.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 20.3 مليون دينار مقارنة مع 19.7 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ 23.2 مليون سهم، نفذت من خلال 9019 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 11.4 مليون دينار وبنسبة 56.2 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 6.1 مليون دينار وبنسبـة 30.2 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.8 مليون دينار وبنسبة 13.6 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 148 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 39 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 64 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.67 %، عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 %، الوطنية لصناعات الألمنيوم حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.51 %، تطوير العقارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.90 %، والشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.77 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.09 %، دار الدواء للتنمية والاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.76 %، البتراء للتعليم حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.42 %، بنك سوسيته جنرال- الأردن حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.41 %، واسمنت الشمالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.11 %.