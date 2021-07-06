البورصة تنخفض 0.94 %

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2081.39 نقطة بتراجع نسبته 0.94 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 5.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 3،206 عقود.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 14 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و45 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.18 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.78 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.20 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والانشائية، العقارات، النقل، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين، الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية، الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات 3.67 %، 1.50 %، 1.49 %، 1.44 %، 1.32 %، 1.18 %، 1.03 %، 0.88 %، 0.84 %، 0.75 %، 0.65 %، 0.43 %، 0.36 %، 0.26 % على التوالي.