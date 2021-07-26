“البورصة” تنخفض 1.42 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2102.08 نقطة نسبتها 1.42 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 7.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3,388 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 17 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 47 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.14 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.74 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.65 %.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 5.00 %، المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة 4.84 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.05 %، عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بنسبة 2.82 %، والقدس للصناعات الخرسانية بنسبة 2.78 %.