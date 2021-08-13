“البورصة” تنخفض 1.8 % في أسبوع

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1999.8 نقطة مقارنة مع 2036.4 نقطة للأسبوع السابق بتراجع نسبته 1.8 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 08/12-08/08 نحو 6.3 مليون دينار مقارنة مع 6.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 7.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 25.1 مليون دينار مقارنة مع 33.9 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 15.1 مليون سهم، نفذت من خلال 11147 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 11.77 مليون دينار وبنسبة 46.82 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 7.59 مليون دينار وبنسبة 30.21 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 5.77 مليون دينار وبنسبة 22.97 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة

1.52 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.47 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.94 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 120 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 26 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 66 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الوطنية للدواجن حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 18.42 %، العربية للمشاريع الاستثمارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.43 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 4.88 %، الدولية للفنادق والأسواق التجارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 4.35 %، والبلاد للخدمات الطبية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 4.17 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الاتحاد للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 13.39 %، فينيكس العربية القابضة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 13.04 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.52 %، المحفظة العقارية الاستثمارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.52 %، وأساس للصناعات الخرسانية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.62 %.