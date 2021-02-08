“البورصة” يرتفع 0.91 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى إلى 1741.16 نقطة بزيادة نسبتها 0.91 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس 7.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2،837 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.30 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.72 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.11 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكهربائية، الفنادق والسياحة، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية، البنوك، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات 4.04 %، 3.49 %، 0.93 %، 0.59 %، 0.57 %، 0.54 %، 0.35 %، 0.35 %، 0.28 %، 0.10 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين، التبغ والسجائر، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية %1.07،

1.05 %، 0.68 %، 0.29 %، 0.29 %، 0.19 %، 0.19 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي أمواج العقارية بنسبة 7.14 %، البوتاس العربية بنسبة

5.00 %، مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 4.88 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.81%، ومصفاة البترول الأردنية /جوبترول بنسبة 4.70 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي البطاقات العالمية بنسبة 6.25 %، التأمين الأردنية بنسبة

4.97 %، المحفظة الوطنية للاوراق المالية بنسبة 4.41 %، شركة الترافرتين بنسبة 4.17 %، والعالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 4.00 %.