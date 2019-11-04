“البورصة”: 929.3 مليون دينار أرباح 197 شركة بتراجع 2.2 %

هبة العيساوي

عمان – تراجعت أرباح 197 شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في بورصة عمان خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.2 %، وفقا لدراسة أعدتها شركة سنابل الخير التابعة للبنك الإسلامي الأردني.

وذكرت الدراسة أن أرباح الشركات التي أفصحت عن نتائجها العام الماضي تراجعت لتصل 929.3 مليون دينار مقارنة مع 950.7 مليون دينار، علما بأن هذه النتائج شاملة نتائج البنك العربي (ش.م.ع.).

وقال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي “إن ما نسبته 98 % من الشركات المدرجة في بورصة عمان قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية للربع الثالث عن الفترة المنتهية في 2019/9/30 ضمن المهلة المحددة في التعليمات لاستلام التقارير ربع السنوية”، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.

وأضاف الوظائفي “وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالتقرير المالي ربع السنوي المُراجع من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال شهر من انتهاء الربع المعني”.

كما أكد الوظائفي أن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية على شركات الوساطة العاملة في البورصة، بالإضافة إلى توفيرها للمستثمرين من خلال موقع البورصة الإلكتروني “www.Exchange.jo” ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات ربع سنوية).

وأوضح الوظائفي أن الشركتين اللتين لم تقوما بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة للربع الثالث عن الفترة المنتهية في 2019/9/30 ضمن المهلة المحددة، هما شركة مصانع الإسمنت الأردنية وشركة الترافرتين. وعليه، قامت البورصة بإيقاف التداول بأسهم الشركتين المذكورتين اعتباراً من أمس، وسيستمر الإيقاف لحين قيامهما بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.

وسوف يستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة الصناعات الكيماوية الأردنية وشركة الأمل للاستثمارات المالية، وذلك لعدم تزويدهما البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة، إضافة الى البيانات المالية للربع الثالث عن الفترة المنتهية في 2019/9/30.