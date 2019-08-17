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دجيكو يحسم مستقبله ويُجدد عقده مع روما حتى العام 2022

منذ 5 ساعات

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روما – جدد المهاجم البوسني إدين دجيكو رسميا عقده مع روما الايطالي حتى العام 2022، حسبما أعلن النادي الايطالي عبر موقعه الرسمي على “تويتر”.

وأعلن النادي في رسالة مقتضبة النبأ عن تجديد عقد اللاعب بعد أسبوع من تكهنات الصحافة الايطالية حول رحيله عن الفريق من أجل الانضمام إلى انتر ميلان.

وانضم دجيكو (33 عاما) إلى روما في العام 2015، وأكد اللاعب تجديد العقد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)، معرباً عن ارتياحه لبقائه في بيته.

وقال دجيكو: “هنا يمنحون كل شيء للفوز ببطولة، وأنا سعيد ببقائي هنا لفترة طويلة”.

وسجل اللاعب 87 هدفا في 179 مباراة خاضها مع روما. (إفي)

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