“البوصة” ترتفع 0.05 %

عمان- الغد– ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1817.11 نقطة، بنسبة 0.05 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 3.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1،470 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.60 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.29 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.25 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الطاقة والمنافع، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، النقل، البنوك، الصناعات الهندسية والانشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين، الأغذية والمشروبات 1.42 %، 0.85 %، 0.61 %، 0.46 %، 0.42 %، 0.41 %، 0.37 %، 0.36 %، 0.30 %، 0.24 %، 0.13 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، التبغ والسجائر، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التجارية 1.34 %، 0.79 %، 0.77 %، 0.50 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ أمواج العقارية بنسبة 9.09 %، بنك الاستثمار العربي الأردني بنسبة 7.48 %، زارة للاستثمار القابضة بنسبة 5.00 %، ميثاق للاستثمارات العقارية بنسبة 4.60 %، والعربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 4.23 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ مجموعة أوفتك القابضة بنسبة 5.26 %، الأردنية للصناعات الخشبية/ جوايكو بنسبة 5.00 %، الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.96 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.76 %، ودارات الأردنية القابضة بنسبة 4.17 %.