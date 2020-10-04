البولندية شفيونتيك تثأر من هاليب ببطولة “رولان غاروس”

مدن – ثأرت البولندية الشابة ايغا شفيونتيك بقوة من الرومانية سيمونا هاليب المرشحة البارزة للتتويج ببطولة رولان غاروس الفرنسية في كرة المضرب احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزها الساحق عليها 6-1 و6-2 الاحد في طريقه الى بلوغ الدور ربع النهائي.

وكان هاليب تفوقت على شفيونتيك بالذات العام الماضي في البطولة الفرنسية في مدى 45 دقيقة، لكن البولندية البالغة من العمر 19 عاما، ردت الصاع صاعين اليوم واحتاجت الى ساعة و8 دقائق للتخلص من منافستها.

وقالت البولندية بعد فوزها “لقد تفاجأت بقدرتي على ذلك (الفوز على هاليب). اعتقد باني خضت مباراة رائعة”.

وتحدثت عن لقائها الاول مع هاليب العام الماضي في البطولة الفرنسية بقولها “العام الماضي لم اكن املك الخبرة اللازمة. كانت مباراتي الاولى على ملعب كبير وكنت متوترة. لكني تطورت كثيرا منذ تلك المباراة لاني واجهت لاعبات من امثال سيمونا وناومي (أوساكا) وكارولاين فوزنياكي. الان استطيع مواجهة الضغوطات”.

والخسارة هي الاولى لهاليب بطلة رولان غاروس عام 2018، هذا العام بعد ان حققت 17 فوزا تواليا علما بانها غابت عن بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية الشهر الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبعد انسحاب المخضرمة الاميركية سيرينا وليامس المتوجة ثلاث مرات في باريس قبل مباراتها في الدور الثاني وخروج البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا وصيفة فلاشينغ ميدوز الاميركية وغياب حاملة اللقب والمصنفة اولى عالميا الاسترالية آشلي بارتي، كانت هاليب المرشحة الابرز لحصد لقبها الثالث في البطولات الكبرى لكن شفيوتنيك كان لها رأي آخر.

وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها البولندية الدور ربع النهائي في احدى البطولات الكبرى وستلتقي في هذا الدور مع الايطالية مارتينا تريفيزان التي حققت مفاجأة مدوية ايضا بفوزها على الهولندية كيكي برتنز المصنفة خامسة 6-4 و6-4.

ولم تكن الايطالية المصنفة 159 عالميا قد فازت بأي مباراة في البطولات الكبرى قبل هذه البطولة وقالت في هذا الصدد “انا اعيش حلما. جئت الى هنا قبل اسبوعين لكي اخوض التصفيات وها انا أجد نفسي حاليا في الدور ربع النهائي”.

واضافت “يا الهي لا اصدق ما يحصل لي. انا فخورة جدا باللعب على الملعب الرئيسي ضد برتنز التي تعتبر لاعبة مدهشة بالنسبة الي”.

وتقدمت تريفيزان بسرعة 5-1 في المجموعة الاولى قبل ان تخسر ارسالها مرتين ثم نجحت في كسر ارسال منافسه للمرة الثالثة في الشوط العاشر لتحسم المجموعة في صالحها.

ثم تقدمت 3-صفر في المجموعة الثانية لكن برتنز التي بلغت نصف نهائي رولان غاروس عام 2016 ادركت التعادل 3-3 ثم كانت الكلمة الاخيرة للايطالية مجددا التي حققت ابرز انتصار لها في مسيرتها.

وكانت تريفيزان التي تشارك في بطولة كبرى للمرة الثانية في مسيرتها بعد استراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي، تطرقت الى مشكلتها مع مرض فقدان الشهية الذي ابعدها عن الملاعب لاربع سنوات وادى الى تراجع مستواها. (أ ف ب)