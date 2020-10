البولندية شفيونتيك تثأر من هاليب ببطولة “رولان غاروس”

مدن – ثأرت البولندية الشابة ايغا شفيونتيك بقوة من الرومانية سيمونا هاليب المرشحة البارزة للتتويج ببطولة رولان غاروس الفرنسية في كرة المضرب احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزها الساحق عليها 6-1 و6-2 الاحد في طريقه الى بلوغ الدور ربع النهائي.

وكان هاليب تفوقت على شفيونتيك بالذات العام الماضي في البطولة الفرنسية في مدى 45 دقيقة، لكن البولندية البالغة من العمر 19 عاما، ردت الصاع صاعين اليوم واحتاجت الى ساعة و8 دقائق للتخلص من منافستها.

وقالت البولندية بعد فوزها “لقد تفاجأت بقدرتي على ذلك (الفوز على هاليب). اعتقد باني خضت مباراة رائعة”.

وتحدثت عن لقائها الاول مع هاليب العام الماضي في البطولة الفرنسية بقولها “العام الماضي لم اكن املك الخبرة اللازمة. كانت مباراتي الاولى على ملعب كبير وكنت متوترة. لكني تطورت كثيرا منذ تلك المباراة لاني واجهت لاعبات من امثال سيمونا وناومي (أوساكا) وكارولاين فوزنياكي. الان استطيع مواجهة الضغوطات”.

والخسارة هي الاولى لهاليب بطلة رولان غاروس عام 2018، هذا العام بعد ان حققت 17 فوزا تواليا علما بانها غابت عن بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية الشهر الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

Swiatek stuns Halep!

Teenager @iga_swiatek needs just 70 minutes to end Halep’s streak 6-1 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/dlh5372wsY

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 4, 2020