آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

البولندي مارتشينياك يُدير مواجهة أتلتيكو وليفربول بدوري الأبطال

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – وقع الاختيار على الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة المباراة المقررة الثلاثاء المقبل بين أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيتولى الإسباني أنطونيو ماتيو لاوز التحكيم في المواجهة التي تجمع بين بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل بنفس الدور بالتشامبيونزليغ.

وتقام المباراة بين أتلتيكو و’الريدز’ على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، أما مواجهة الفريقين الألماني والفرنسي فستقام على ملعب (سيجنال ايدونا بارك) في مدينة دورتموند. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية تنعى الفقيد الراحل منصور قردن

منذ 57 دقيقة

الدائرة النسوية في اتحاد الكرة تعقد ورشة للحكمات

منذ ساعة واحدة

“سوسو” ينقذ إشبيلية بتعادل صعب مع اسبانيول

منذ ساعة واحدة

بدء استقبال طلبات المشاركة بدورة المدربين للمستوى الثالث

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock