البولندي مارتشينياك يُدير مواجهة أتلتيكو وليفربول بدوري الأبطال

مدريد – وقع الاختيار على الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة المباراة المقررة الثلاثاء المقبل بين أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيتولى الإسباني أنطونيو ماتيو لاوز التحكيم في المواجهة التي تجمع بين بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل بنفس الدور بالتشامبيونزليغ.

وتقام المباراة بين أتلتيكو و’الريدز’ على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، أما مواجهة الفريقين الألماني والفرنسي فستقام على ملعب (سيجنال ايدونا بارك) في مدينة دورتموند. (إفي)