“البوليفارد أرجان من روتانا” يحصل على شهادة (ISO 22000: 2018)

عمان- أعلن فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عن حصوله مؤخراً على شهادة نظام إدارة سلامة الأغذية ISO 22000: 2018 من TQCSI الأردن -التابعة لمجموعة TQCSI العالمية المعتمدة لتقديم مختلف شهادات نظم الإدارة، وهي ثالث أكبر هيئة معتمدة في العالم.

وتمكن البوليفارد أرجان من روتانا من الحصول على هذه الشهادة بعد انتهاء فريق من المدققين والخبراء المختصين من TQCSI الأردن -الشركة العالمية المانحة لشهادات الأيزو الوحيدة في المملكة- من عمليات تدقيق شاملة والتأكد من استيفاء الفندق لجميع متطلبات هذه الشهادة.

ومُنح “فندق البوليفارد أرجان من روتانا” هذه الشهادة، بعد التأكد من إنتاجه وتقديمه للأطعمة والمشروبات الآمنة لعملائه وضيوفه لضمان رفاههم وسلامتهم من خلال تطبيقه لنظام قوي لإدارة سلامة الأغذية الذي يجمع بين العناصر المعترفة لضمان سلامة الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية والتي تشمل؛ التحديث المستمر لنظام إدارة سلامة الغذاء، وإدارة النظم، والتواصل التفاعلي، إضافة إلى إحكام السيطرة على مخاطر سلامة الغذاء من خلال البرامج المسبقة وخطط نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.

وفي تعليقه على هذه الشهادة، أعرب مدير عام فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عماد زابوره، عن فخره بحصول الفندق على هذا الاعتراف الدولي الذي يؤكد سلامة الأطعمة والمشروبات التي تقدم لعملائه وضيوفه بدءاً من مصدر منتجات الأغذية والمشروبات وطلب الطعام وحتى تقديمها لهم، مثنياً على جهود فريق خدمات الطعام والشراب العاملين في جميع مطاعم الفندق، لعملهم الدؤوب والمخلص والسعي المستمر لتحقيق تطلعات “البوليفارد أرجان” بالتميز.