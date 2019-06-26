“البوليفارد أرجان من روتانا” يستضيف وكلاء سياحة وسفر من الهند

عمان-استضاف فندق البوليفارد أرجان من روتانا، مؤخراً مجموعة من وكلاء السياحة والسفر من الهند، بهدف الترويج للأردن كوجهة سياحية مفضلة.

وهذه هي المرة الثانية، التي ينظم فيها فندق البوليفارد أرجان زيارة من وكلاء السياحة والسفر للمملكة بالتعاون مع شركة الوكالات المتحدة للسياحة والسفر كشريك محلي، وذلك بهدف تعريفهم بأجمل المواقع السياحية، إضافة إلى اطلاعهم على المرافق والخدمات الاستثنائية التي يوفرها الفندق الذي يمتاز بتصميمه العصري ومطاعمه المميزة التي تمثل أشهر المطابخ العالمية.

وأعرب مدير عام فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عماد زابوره، عن سعادته باستضافة مجموعة من وكلاء السياحة والسفر من الهند، وقال :”للمرة الثانية وفي أقل من عام عملنا على استضافة مجموعة من شركات السفر العربية والعالمية بهدف الترويج للأردن عموماً ولفندق البوليفارد أرجان على وجه الخصوص، حيث أطلعناهم خلال هذه الزيارة على أبرز المواقع الأثرية في المملكة، واستمتعوا خلال إقامتهم بفندقنا بخدمات الضيافة النوعية والمميزة ذات القيمة المضافة العالية”.

ولفت زابوره إلى أهمية التواصل مع وكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم والاستفادة من خبراتهم للوصول والتواصل مع عملائهم”، معرباً عن أمله في أن ينقل الوكلاء الذين استضافهم الفندق صورة إيجابية ومميزة عن الأردن والفندق.

يشار إلى أن فندق البوليفارد أرجان ينتمي إلى مجموعة روتانا الرائدة في إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وله قاعدة واسعة من السياح وخاصة من منطقة الخليج العربي.