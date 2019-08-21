“البوليفارد أرجان من روتانا” يوزع 100 حقيبة مدرسية على طلبة الأسر الأقل حظاً

عمان-نظمت وزارة التنمية الاجتماعية وفندق البوليفارد أرجان من روتانا مبادرة خيرية وزعت فيها 100 حقيبة مدرسية على طلبة الأسر الاقل حظا في منطقة وادي السير انسجاما مع استراتيجيتهما في نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية في المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة للسنة الثانية على التوالي التي نظمها فندق البوليفارد أرجان بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال قسم المسؤولية الاجتماعية تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد لمساعدة تلك الأسر على تأمين جزء من احتياجات أبناءهم المدرسية وتشجيعا للأطفال الطلبة على الالتحاق بمدارسهم بكل فرحة وبهجة وسرور.

وثمنت مندوبة وزيرة التنمية الاجتماعية مديرة مديرية التنمية الاجتماعية في منطقة وادي السير دلال خليفات عاليا هذه المبادرة النوعية والمميزة من قبل فندق البوليفارد أرجان من روتانا، مؤكدة أنها تعكس الجوانب الإنسانية للفندق والقائمين عليه إضافة إلى رسمها لأجمل معاني التكافل والتعاون الاجتماعي والمتمثلة في تخفيف جزء من هذه الأعباء عن أهالي طلبة الأسر المحتاجة.

ومن جانبه، قال مدير عام فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عماد زابوره، إنّ الفندق لن يتوانى عن القيام بمواطنته الصالحة تجاه المجتمع الأردني وأفراده وخاصة أولئك الأقل حظاً، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تؤكد حرص “فندق البوليفارد أرجان” على الاندماج في المجتمع والمشاركة الفاعلة والمميزة في مختلف المبادرات التطوعية والاجتماعية التي تحدث أثرا إيجابيا وفاعلا في حياة العديد من الأشخاص والأسر. وأثنى زابوره، على دور وزارة التنمية الاجتماعية والمتمثل في الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي، وتطوير السياسات الاجتماعية الشاملة والمتكاملة لتنمية المجتمع، وتحسين نوعية حياة أفراده، لافتاً إلى أن البوليفارد أرجان من روتانا يعمل وباستمرار على تعزيز شراكته مع هذه الوزارة والمراكز التابعة لها لدعمها لقيم العمل المجتمعي.

يشار إلى أن هذه المبادرة اقيمت في مؤسسة البستان للتنمية المجتمعية في منطقة بيادر وادي السير وبحضور عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية في المنطقة.