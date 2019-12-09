“البوليفارد أرجان” يحتفل بأعياد الميلاد ببرنامج مفعم بالفرح

عمان – احتفل فندق البوليفارد أرجان من روتانا بموسم عيد الميلاد ببرنامج شيق سيستمر طيلة الشهر الحالي، وحتى رأس السنة الجديدة، ليشارك ضيوفه سعادتهم باستقبال موسم الاعياد والعام الجديد.

وتلألأ فندق البوليفارد أرجان من روتانا، بشجرة وزينة عيد الميلاد المجيد، وحرص على أن ترافق الأجواء الاحتفالية الضيوف، في مختلف أركان الفندق، مع برنامج مميز من الفعاليات التي جرى تحضيرها لهذه الغاية.

وشملت احتفالات الفندق بالأعياد إقامة “سوق عيد الميلاد” بلمسات أنيقة، في كل من تراس كافيه إيطاليا إضافة إلى” كافيه مارغو” اللذين استقبلا الضيوف بهذه المناسبة بتقديم المشروبات الساخنة والحلوى الخاصة بموسم الشتاء والأعياد معا.

وعبر مدير عام فندق” البوليفارد أرجان من روتانا” عماد زابوره عن سعادته بتنظيم باقة من الفعاليات الخاصة خلال فترة الاحتفال بأعياد الميلاد هذا العام والذي يعبر عن حرص الفندق على مشاركة الجميع مناسباتهم السعيدة، ومن جهة أخرى يكرس رسالة السلام والمحبة.

ونظم الفندق يوم السبت السابع من كانون الأول، في كافيه إيطاليا، احتفالا كبيرا بمناسبة إضاءة شجرة عيد الميلاد، برفقة جوقة موسيقية من براعم أكاديمية الفريق الصغير قدمت ترانيمها الموسيقية الخاصة بالأعياد، وصدحت في الأجواء بمشاركة عدد من الأطفال الأقل حظا الذين حرصت أسرة فندق البوليفارد أرجان من روتانا على اصطحابهم للاحتفال مع سانتا كلوز واستلام هدايا الميلاد ورسم الفرح على وجوههم. وتستمر اللحظات السعيدة في فندق البوليفارد أرجان من روتانا في تزيين أكواخ كعك الزنجبيل، مع جدول مفعم بالفرح ليدوم على مدار ثلاثة أيام هي الخامس عشر، والسابع عشر، والحادي والعشرين من الشهر الحالي في كافيه مارغو، حيث يتولى الأطفال تزيين كوخ كعك الزنجبيل الخاص بهم مع أهاليهم لإضفاء جو من المتعة والألفة العائلية على الاحتفالات ومنح الجميع تمضية أوقات سعيدة.