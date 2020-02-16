“البوليفارد أرجان” يحتفل مع مسني “دار الأمل” بعيد الحب

عمان- عبر فندق البوليفارد أرجان من روتانا عن تقديره الكبير لكبار السن ولأدوارهم المميزة في المجتمع؛ حيث أقام احتفالية خاصة بعيد الحب الذي صادف يوم الجمعة الماضي في دار الأمل للمسنين.

وتضمنت الاحتفالية التي شارك فيها عدد من موظفي فندق البوليفارد أرجان من روتانا، فقرات وأنشطة ترفيهية لاقت استحسان المسنين، الذين استمتعوا وشاركوا بها.

وهذا هو العام الثاني على التوالي، الذي يقوم فيه فندق البوليفارد أرجان من روتانا بتنظيم احتفالية بمناسبة عيد الحب في دار الأمل للمسنين.

ويرى مدير عام فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عماد زابوره، أن مشاركة المسنين الاحتفال بعيد الحب تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للفندق التي تركز على دعم جميع الفئات ومنها كبار السن، مشيراً إلى أن زيارة دار الأمل والاحتفال معهم بعيد الحب من المبادرات الإنسانية المفضلة لدينا كونها تعد بمثابة رد الجميل وترجمة صادقة لما نحمله من محبة وتقدير لهم.

وشدد زابوره، على ضرورة إيلاء كبار السن الأهمية القصوى وتلبية احتياجاتهم عرفاناً بدورهم الإيجابي والفاعل في بناء وخدمة مجتمعنا، داعياً إلى تعزيز ثقة كبار السن بأنفسهم وبأنهم ما يزالون أعضاء فاعلين، فهم الآباء والأمهات، وهم الجيل الذي بنى مسيرة هذا الوطن.