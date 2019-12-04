“البوليفارد أرجان” يحتفي بإنجازاته للعام 2019

عمّان- احتفل فندق البوليفارد أرجان من روتانا مؤخراً، بإنجازاته المميزة التي حققها خلال العام الجاري وكرّم مجموعة من موظفيه المتميزين، وذلك بحضور مدير عام الفندق عماد زابوره.

كما احتفل مديرو الأقسام والموظفون معاً بأجواء ترفيهية تعزز روح الفريق الواحد، وتخلل الحفل بوفيه عشاء فاخر.

واستعرض زابوره، خلال الحفل أبرز الانجازات المتحققة خلال العام الجاري، والمتمثلة بحصول الفندق على جائزة “تقييم الضيف” من موقع Booking.com، والفوز ببطولة فنادق الخمس نجوم الخيرية لكرة القدم، وفوز 4 من الموظفين بـ 5 جوائز في المعرض الأردني الثالث للحلويات والمعجنات، إلى جانب حصول 6 موظفين على عدة جوائز وشهادات تقدير في معرض هوريكا الأردن.

وخلال الحفل الذي تضمن العديد من الفقرات والأنشطة الترفيهية، أثنى زابوره على أداء جمع الموظفين والعاملين في الفندق، وقال :” إن إخلاصكم وتفانيكم في العمل أسهما في تحقيقنا لهذه الإنجازات المتميزة في هذا العام الذي أعتبره نقطة مضيئة في مسيرتنا الرائدة ” لافتاً إلى أهمية التحفيز والتشجيع الدائمين للموظفين وحثهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بمستوى العمل وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة العالية لضيوف الفندق.

من جانبهم، أعرب موظفو الفندق عن تقديرهم للمبادرة الإيجابية التي تقيمها إدارة الفندق سنوياً لتكريمهم والاحتفال بالإنجازات المتحققة وتسليط الضوء عليها.

وفي نهاية الحفل، كرّم زابوره الموظفين المتميزين وأعلن عن أسماء الفائزين بجائزة “موظف العام” ضمن فئات الفندق المختلفة.