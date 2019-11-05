“البوليفارد أرجان” يحصد عدة جوائز في هوريكا الأردن

عمّان- حصد فندق البوليفارد أرجان من روتانا على 3 جوائز بالإضافة إلى شهادات تقدير وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة السادسة للملتقى والمعرض الدولي للفنادق والمطاعم والصناعات الغذائية وخدمات الضيافة “هوريكا الأردن” الذي أقيم خلال الفترة من 14- 16 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي في معرض عمان الدولي للسيارات.

وخلال مسابقات الطهي التي أقيمت على هامش ملتقى “هوريكا الأردن” والتي شارك فيها 200 طاه أردني، حصل فندق البوليفارد أرجان من روتانا على ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين و 3 شهادات تقدير.

وبالتفصيل حصل الشيف وليد أبو سرية على الميدالية الذهبية في مسابقة الطهي المباشر عن فئة “المأكولات البحرية”، فيما حصل الشيف محمد أبو سيف، على المركز الأول بميدالية فضية في مسابقة إعداد “قائمة طعام من ثلاثة أطباق”، والشيف نورا الرحاحلة على ميدالية فضية في مسابقة الطهي المباشر عن فئة “المأكولات البحرية”.

وتم توزيع الشهادات التقديرية على كل من الشيف فيصل الكسواني، عن مشاركته في مسابقة الطهي المباشر فئة المعكرونة “الباستا” وميدالية برونزية في مجال النظافة، والشيف صهيب أبو علي عن مشاركته في مسابقة الطهي المباشر فئة “السوشي”، والشيف قصي الشايب عن مشاركته في مسابقة “حلوى الإيكلير”.