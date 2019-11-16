“البوليفارد أرجان” يخرج 20 موظفا من “الطرق نحو المهنية”

عمّان – احتفل فندق البوليفارد أرجان من روتانا، بتخريج 20 موظفا شاركوا في برنامج الطرق نحو المهنية الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار، وقامت بتطويره مؤسسة التدريب المهني وبرنامج السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الأردن الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عمان منذ العام 2012 من أجل تحسين الخدمات السياحية وجودتها.

وخلال الحفل الذي أقيم في فندق كمبينسكي عمّان، تم تخريج 20 موظفا من فندق البوليفارد أرجان من روتانا من قسم التدبير المنزلي، 6 مشرفين (المستوى الثالث) و 14 موظفا (المستوى الثاني)، كما تم منح الفندق شهادة تقدير لإطلاقه النظام الجديد لبرنامج الطرق نحو المهنية والمستوى الثالث لقسم التدبير المنزلي.

وحضر حفل التخريج، مدير عام فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عماد زابوره، ومايكل نوجنت رئيس اللجنة الاستشارية لبرنامج الطرق نحو المهنية، ودانيال سويفت مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة USAID ومدير عام جمعية الفنادق الأردنية فاتشي يرغيتيان وعدد من الشخصيات ذات الاهتمام بقطاعي السياحة والفندقة.

وأعرب زابوره، عن اعتزازه بمشاركة عدد من موظفي فندق البوليفارد أرجان في هذا البرنامج الرائد، مقدما تهنئته لهم وقال: “فخور اليوم بتخريج زمرة من موظفينا من برنامج الطرق نحو المهنية هذا البرنامج الرائد الذي يسعى إلى سد حاجة القطاع الفندقي المتزايدة للمهارات الكفؤة والمؤهلة من خلال تدريب الموظفين المشاركين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة في مختلف مجالات العمل الفندقي”.