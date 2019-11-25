“البوليفارد أرجان” يشارك باحتفالات اليوم العالمي للطفل واليتيم

عمّان- نظم فندق البوليفارد أرجان من روتانا يوم نشاط لأطفال جمعية مار منصور وذلك في مركز هيا الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للطفل واليتيم اللذين يتصادفان في شهر تشرين الثاني.

واشتمل يوم النشاط الذي شارك فيه 15 يتيماً تتراوح أعمارهم ما بين 4- 13 عاماً على عدد من الفعاليات المتنوعة، التي تضمنت أنشطة فنية ممتعة سلّطت الضوء على مواهب الأطفال المتنوعة في الرسم وصناعة الدمى وغيرها، بالإضافة إلى عرض مسرحي توعوي أتاح الفرصة لهم للمشاركة بأفكارهم الإبداعية. ومن الجدير بالذكر بأن مركز هيا يقدم هذه الأنشطة كجزء من برنامج صندوق “دعم زيارة مركز هيا الثقافي”.

وخلال فعاليات اليوم، تم توزيع الأطفال على مجموعتين؛ الأولى مجموعة “دمى وحكايا” حيث قام الأطفال بإنتاج دمى بسيطة، والاستماع إلى قصة رواها الحكواتي، فيما شارك الأطفال الأكبر سناً في ورشة عمل ( المجموعة الثانية ) مع الفنان فادي حداد ، الذي قام بتعليمهم تقنيات الرسم وخلط الألوان الأساسية، كما تعرفوا على مجموعة من فراشي الرسم وعالم الألوان. وحضر أطفال المجموعتين مسرحية تفاعلية بعنوان “صديقي كنان” والتي تناولت حياة ثلاثة أصدقاء؛ سلمى وشادي وكنان، حيث هدفت المسرحية إلى تعليم الأطفال كيفية تنظيم أوقاتهم واستخدام التكنولوجيا بشكل معتدل.

وهنأ مدير عام فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عماد زابوره، الأطفال بيومهم العالمي، مشيراً إلى أن الاحتفال الذي نظمه الفندق لأطفال جمعية مار منصور يعزز من دوره المجتمعي في دعم مختلف الفئات والمبادرات الإنسانية والاجتماعية الهادفة.

وأكد زابوره على أهمية اليوم العالمي للطفل الذي يسلط الضوء على أهمية التوعية بحقوقهم من الأمان والاستقرار العائلي والاحتواء وتحسين رفاههم، مثنياً على الدور الفاعل لجمعية مار منصور الخيرية في تحسين نوعية حياة الأطفال وتقديم بيئة آمنة وصحية لهم.