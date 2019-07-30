“البوليفارد أرجان” ينظم حملة تبرع بالملابس

عمان-الغد- أعلن فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عن تبرع موظفيه بـ(460) قطعة لصالح بنك الملابس الخيري؛ إحدى إدارات الهيئة الخيرية الهاشمية للإغاثة والتنمية.

وينظم فندق البوليفارد أرجان، دورياً لموظفيه حملات للتبرع بالملابس أو أي مستلزمات أخرى تفيض على حاجتهم لتقديمها للعائلات الفقيرة والمحتاجة من خلال بنك الملابس، وذلك بهدف ترسيخ مفاهيم العمل الإنساني والخيري، ودعماً للجمعيات الخيرية في أهدافها المتضمنة مد يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة.

وقام العاملون في الفندق بوضع تبرعاتهم العينية من (الملابس، والأحذية، والألعاب، وغيرها) في صناديق مخصصة لهذه الغاية ومن ثم تسليمها إلى بنك الملابس الخيري.

وثمن مدير عام فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عماد زابورة، عالياً، روح المبادرة وقوة العطاء التي يتمتع بها موظفو الفندق، لافتاً إلى أن هذه التبرعات المميزة ستتيح لكثير من الأسر الأردنية المحتاجة الحصول على جزء من احتياجاتها الأساسية والتي قد تحدث فرقاً في نوعية حياتهم.

وأثنى زابورة، على الجهود المتميزة التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبنك الملابس الخيري ودورهما الجليل في تحسين نوعية حياة المستفيدين ومساعدتهم على التغلب على ظروفهم المعيشية الصعبة، من خلال ترجمة مشاعر الداعمين الى برامج ترسخ معاني الخير وتعمق مفاهيم العدالة والتكافؤ وتؤكد معاني الولاء والانتماء، مجدداً اعتزازه بشراكة الفندق مع هذين الصرحين الوطنيين.