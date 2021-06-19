“البولينج” يبرمج أنشطته.. ومحاضر كندي لدورة مدربين

محمد عمّار

عمان – قررت لجنة إدارة اتحاد البولينج، استقدام مدرب عالمي كندي، للإشراف على دورة مدربين ستقيمها اللجنة للمدربين خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف اختيار المدرب “الأميز” لتولي إدارة تدريب المنتخبات الوطنية للبولينج.

وبحسب رئيس اللجنة الدكتورة عائدة العواملة، فإن اللجنة درست مجموعة من السير الذاتية لمحاضرين أجانب، حيث وقع الاختيار على محاضر عالمي من كندا، للإشراف على الدورة، التي سيتم منح المشاركين فيها شهادات تدريبية دولية، وسيتم وضع أبرز الأسماء المشاركين بالدورة، تمهيدا لانتقاء مدرب منهم للإشراف على تدريب المنتخبات الوطنية، كما سيتابع المدرب الكندي العديد من البطولات وبعض اللاعبين، وإكسابهم المزيد من الخبرات لقادم أفضل.

برمجة البطولات

وكانت لجنة إدارة اتحاد البولينج، قررت إقامة بطولة الاستقلال التنشيطية نهاية شهر حزيران (يونيو) الحالي، مع اقتصارها على الفردي، وإمكانية أن يشارك اللاعب بإسم ناديه.

وأشارت العواملة إلى أن اللجنة قررت إقامة بطولة المئوية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وستكون بمشاركة فردي، زوجي، مع دراسة مشاركة الأندية بهذا الخصوص، فيما ستقام بطولة الأندية في نسختها الثانية اعتبارا من مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) وتستمر لمدة شهرين، حيث سيتم عقبها إقامة بطولة الأساتذة، وذلك للإعلان عن أسماء لاعبي المنتخب الوطني، والتمهيد لإقامة بطولة للناشئين وأخرى للشباب، لتسمية أعضاء المنتخبين، والتمهيد لرفد المنتخب الأول بالعديد من المميزين من هاتين الفئتين.

زيادة عدد الأندية

وأشارت العواملة إلى أن النسخة الأولى من بطولة الدوري التي لاقت رواجا كبيرا، منحت اللجنة المساحات لمخاطبة عدة أندية للمشاركة، حيث أن النادي لن يتحمل أي تكاليف مالية جراء المشاركة، ويرتدي اللاعب قميص النادي، كما سيتم توزيع اللاعبين على الأندية بالقرعة قبل بطولة الدوري، ما يفتح أبواب التنافس بين اللاعبين لتحقيق اللقب بإسم ناديه، كما ستتحمل اللجنة كافة التكاليف المالية جراء التدريبات، إضافة إلى صرف مكافأة مالية للنادي الفائز باللقب، وكذلك لصاحبي المركزين الثاني والثالث.

وأضافت العواملة: “خاطبنا العديد من الأندية للمشاركة ببطولة الدوري، كما تم مخاطبة العديد من الشركات للمشاركة بالدوري بإسم الشركة، على ان لا تتحمل الشركات أي مصاريف مالية على غرار الأندية المشاركة بالنسخة الأولى للبطولة، ضمن سياسة اللجنة لتطوير اللعبة وزيادة عدد المشاركين والممارسين لها.

وعن خطة اللجنة مع الصالات ومراكز البولينج، أشارت العواملة إلى أن اللجنة تفتح ذراعيها لكافة مراكز البولينج، ضمن سياسة تشاركية مع كافة الصالات والمراكز، وستعمل على التواصل معها، وتقدم لهم كافة التسهيلات لاستضافة أي من بطولات العام الحالي، ضمن سياسة تشاركية لتحمل المسؤولية للارتقاء باللعبة واللاعبين، بيد أن موازنة اللجنة المالية ما تزال دون الطموح، وأن العمل المشترك يقلص الفجوات، مثمنة الدور الكبير الذي يقدمه مركز نخبة الأردن، للارتقاء باللعبة، وأن المركز يقدم الصالة للتدريب والبطولات بالمجان.