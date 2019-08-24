“البوندسليغا” تنظم جولة للاعلاميين العرب

عمان – الغد – تنظم رابطة الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”، جولة لعدد من الاعلاميين الرياضيين العرب، حيث يضم الوفد الزميلين تيسير العميري وخالد الخطاطبة من الأردن.

وتبدأ الزيارة إلى ألمانيا يوم الخميس 29 أب (أغسطس) الحالي وتنتهي يوم الاثنين 2 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويتضمن برنامج الزيارة يوم الجمعة 30 أب (أغسطس) المقبل، ورشة “البوندسليغا” في أليانز أرينا “بريسنتر بوكس ​​3″، وجولة ملعب، وغداء في نادي بايرن إيرلبنيسفيلت، وجولة إرشادية في نادي بايرن إيرلبنيسفيلت.

وفي يوم السبت 31 الشهر الحالي، تقام جولة لمشاهدة معالم المدينة في ميونيخ، قبل الذهاب الى ملعب “أليانز أرينا”، لمشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وماينز 05، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني، وافساح المجال أمام الصحفيين لدخول المنطقة المختلطة وإجراء المقابلات.

ويتوجه الوفد يوم الأحد 1 أيلول (سبتمبر) المقبل من ميونيخ إلى مطار فرانكفورت، حيث تقام مقابلة المائدة المستديرة مع أكسل هيلمان عضو مجلس الإدارة في نادي اينتراخت فرانكفورت، وزيارة وسائل الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجولة في الملعب قبل مشاهدة مباراة اينتراخت فرانكفورت وفورتونا دوسلدورف، ثم اجراء المقابلات في المنطقة المختلطة.