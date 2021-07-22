البيئة: أسواق الماشية تعد أماكن سهلة لنقل الأمراض من الحيوان إلى الإنسان

عمان -الغد – تواصل كوادر وزارة البيئة في محافظات المملكة كافة جولاتها الرقابية والتفتيشية على أماكن بيع وذبح الأضاحي، للتأكد من الالتزام بتطبيق أوامر الدفاع وخاصة المتعلقة بالسلامة العامة والاجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

ودعت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، المواطنين إلى تجنب عملية ذبح الأضاحي والقائها بطريقة عشوائية على جوانب الشوارع وأمام المنازل والمباني السكنية والأماكن العامة.

وبينت أن أسواق الماشية تعد أماكن سهلة لنقل العديد من الأمراض من الحيوان إلى الإنسان، عبر الاحتكاك المباشر بالأضاحي المصابة أو عن طريق العوامل الحية الناقلة للأمراض مثل الحشرات. وشددت على ضرورة التخلص من بقايا الأضاحي ومخلفات ذبح الأضاحي بطريقة صحية، عن طريق وضعها في أكياس متينة محكمة الغلق قبل وضعها في الأماكن المخصصة، وعدم إلقائها بشكل عشوائي، لما تتضمنه من مواد عضوية تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، وتلوث عناصر البيئة.