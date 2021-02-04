البيئة: اجتماع تنسيقي لمناقشة مشروع إعادة التدوير في المملكة

عمان- ناقشت وزارة البيئة، أمس الأربعاء، النشاطات التي سيتضمنها مشروع مسؤولية المنتج الممتدة ونقاط تقاطعه مع مشروع إعادة التدوير في المملكة الذي يتم تنفيذه حالياً بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد عن بعد، وترأسه أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة، بمشاركة أمانة عمان الكبرى وغرفة صناعة الأردن والوكالة الاميركية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة سايكلوس الاستشارية الألمانية وشركة كيمونكس الاميركية، بالإضافة إلى العديد من الشركات الاستشارية البيئية المحلية.

وذكر بيان عن الوزارة اليوم الخميس، انه تم مناقشة مشروع البرنامج الوطني لمسؤولية المنتج الممتدة المنوي تنفيذه في المملكة بدعم من وزارة البيئة الالمانية وبتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة البيئة الاردنية.

واشارت الوزارة الى ان الإجتماع جاء في إطار تفعيل المبادئ المدرجة في القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020، وحرصاً على تشجيع إقامة المشاريع البيئية التي تهدف إلى تحقيق هرمية إدارة النفايات والاستثمار فيها. واوضح البيان أنه يجري العمل حاليا على وضع وإصدار تعليمات خاصة بمسؤولية المنتج بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. كما ناقش الاجتماع آلية التنسيق بين المشروعين من خلال حملات التوعية وتوفير البنى التحتية للفرز من المصدر وإعداد الدراسات المتعلقة بالنفايات المنزلية والتجارية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع إدارة النفاياتوأكد المشاركون أهمية التشريعات البيئية الناظمة لقطاع إدارة النفايات، منها تعليمات مسؤولية المنتج الممتدة ودورها في تحديد أدوار كافة الجهات ذات العلاقة، ووضع الأطر العامة لنشاطات مشروع مسؤولية المنتج الممتدة. واتفق المجتمعون على إعداد خطة عمل مشتركة واضحة تتضمن جميع الفرص المحتملة للتعاون ما بين المشروعين لتبادل الخبرات واستثمار الموارد بصورة فعالة، بالإضافة الى تحديد الأدوار المناطة بكافة الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.-(بترا)